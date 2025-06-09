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Товарищеские матчи. Дубль Сперцяна принес Армении ничью с Черногорией, Шотландия разгромила Лихтенштейн

Сборная Армении сыграла 2:2 в гостях с Черногорией в товарищеском матче.

Полузащитник армян и «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал дубль, забив на 1-й и 81-й минутах.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
9 июня 16:00, Райнпарк Штадион
Лихтенштейн
Завершен
0 - 4
Шотландия
Матч окончен
90’
+2’
  Адамс
Люхингер   Цюнд
81’
Саглам   Пицци
80’
78’
Фергюсон   Bowie
78’
Гилмор   Баррон
68’
Херст   Конуэй
68’
Ралстон   Паттерсон
Хаслер   Вольфингер
65’
59’
Макгинн   Ирвинг
59’
Робертсон   Дойг
Нетцер
57’
Киндл   Майер
52’
Нотаро   Нетцер
52’
48’
  Херст
Бюхель   Оспельт
46’
2тайм
Перерыв
Люхингер
36’
25’
  Адамс
4’
  Адамс
Лихтенштейн
Бюхель, Хофер, Малин, Трабер, Геппель, Зеле, Хаслер, Люхингер, Киндл, Саглам, Нотаро, Ло Руссо, Оспельт, Бек, Обервадитцер, Beck, Майер, Нетцер, Jonas Weissenhofer, Вольфингер, Пицци, Цюнд
Запасные: Jonas Weissenhofer, Обервадитцер, Майер, Вольфингер, Цюнд, Ло Руссо, Бек, Пицци, Оспельт, Beck, Нетцер
1тайм
Шотландия:
Дуан, Робертсон, Маккенна, Хендри, Ралстон, Макгинн, Миллер, Гилмор, Фергюсон, Херст, Адамс, Маккенна, Сликер, Дойг, Хэнли, Джонстон, Паттерсон, Суттар, Баррон, Ирвинг, Bowie, Конуэй, Уилсон
Запасные: Jonas Weissenhofer, Обервадитцер, Майер, Вольфингер, Цюнд, Ло Руссо, Бек, Пицци, Оспельт, Beck, Нетцер
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Товарищеские матчи (сборные).
9 июня 17:00, стадион Фадиля Вокрри
Косово
Завершен
4 - 2
Коморские острова
Матч окончен
  Аслани
90’
+2’
85’
  Саид
  Ррахмани
79’
71’
Soilihi   Мдаома
Кореница   Красники
70’
Рудани   Галлапени
70’
Эмерлаху   Лушаку
60’
  Ррахмани
59’
Реджбечай   Муслия
46’
Хадерджонай   Haxha
46’
2тайм
Перерыв
Raqi
42’
  Ррахмани
19’
12’
  Бакари
Косово
Бекай, Делова, Хадерджонай, Войвода, Эмерлаху, Яшари, Raqi, Рудани, Реджбечай, Кореница, Ррахмани, Галлапени, Haxha, Лушаку, Красники, Муслия
Запасные: Haxha, Галлапени, Красники, Муслия, Лушаку
1тайм
Коморские острова:
Мдаома
Запасные: Haxha, Галлапени, Красники, Муслия, Лушаку
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Товарищеские матчи (сборные).
9 июня 18:00, Край Быстрице
Черногория
Завершен
2 - 2
Армения
Матч окончен
90’
+1’
Серобян   Миранян
81’
  Сперцян
Вукчевич
80’
78’
Григорян
Булатович   Куч
78’
Шипчич   Лончар
75’
Радунович   Вукчевич
75’
70’
Ароян
67’
Шагоян   Tomás Alexander Adoryán
67’
Аванесян   Григорян
Радулович   Вешович
63’
Бакич   Брнович
63’
Осмайич   Йоветич
63’
60’
Тикнизян   Григорян
60’
Севикян   Элоян
  Булатович
52’
2тайм
Перерыв
  Аджич
5’
1’
  Сперцян
Черногория
Вешович, Вукчевич, Брнович, Куч, Лончар, Йоветич
Запасные: Вешович, Вукчевич, Брнович, Куч, Лончар, Йоветич
1тайм
Армения:
Григорян, Tomás Alexander Adoryán, Элоян, Григорян, Миранян
Запасные: Вешович, Вукчевич, Брнович, Куч, Лончар, Йоветич
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14248 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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