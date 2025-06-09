Матч окончен
Товарищеские матчи. Дубль Сперцяна принес Армении ничью с Черногорией, Шотландия разгромила Лихтенштейн
Сборная Армении сыграла 2:2 в гостях с Черногорией в товарищеском матче.
Полузащитник армян и «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал дубль, забив на 1-й и 81-й минутах.
Товарищеские матчи
9 июня 16:00, Райнпарк Штадион
Завершен
0 - 4
9 июня 17:00, стадион Фадиля Вокрри
Завершен
4 - 2
9 июня 18:00, Край Быстрице
Завершен
2 - 2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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