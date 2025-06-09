Италия обыграла Молдову – 2:0. Распадори и Камбьязо забили

Сборная Италии победила Молдову (2:0) в 4-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Джакомо Распадори . На 50-й забил защитник Андреа Камбьязо .

Италия набрала 3 очка после двух матчей и занимает 3-е место в группе. Молдова идет 5-й, не имея очков после трех игр.

Квалификация ЧМ. 4 тур 9 июня 18:45, Читта-дель-Триколоре Италия Завершен 2 - 0 Молдова Матч окончен Фраттези 85’ Раньери Коппола 83’ Распадори Мальдини 77’ 72’ Ионицэ Дрос 72’ Николэеску Домашкан Ретеги Лукка 71’ 71’ Николэеску 66’ Постолаки Перчун 66’ Каймаков Стынэ 58’ Бодиштяну Моцпан Камбьязо

50’ Риччи Барелла 46’ Димарко Орсолини 46’ 2 тайм Перерыв Распадори

40’ 29’ Клещенко Италия Доннарумма, Раньери, Бастони, Ди Лоренцо, Распадори, Димарко, Камбьязо, Тонали, Риччи, Фраттези, Ретеги, Карнезекки, Мерет, Коппола, Гатти, Ругани, Удоджи, Барелла, Казадеи, Ровелла, Лукка, Мальдини, Орсолини Запасные: Мерет, Гатти, Барелла, Карнезекки, Лукка, Орсолини, Ругани, Ровелла, Удоджи, Казадеи, Мальдини, Коппола 1 тайм Молдова: Аврам, Рябчук, Плэтикэ, Думбрэвану, Мудрак, Бабогло, Бодиштяну, Ионицэ, Каймаков, Постолаки, Николэеску, Кожухарь, Страйстарь, Борш, Моцок, Посмак, Штефан, Бытка, Дрос, Моцпан, Перчун, Стынэ, Домашкан Запасные: Мерет, Гатти, Барелла, Карнезекки, Лукка, Орсолини, Ругани, Ровелла, Удоджи, Казадеи, Мальдини, Коппола

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