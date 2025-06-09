Матч окончен
Италия обыграла Молдову – 2:0. Распадори и Камбьязо забили
Сборная Италии победила Молдову (2:0) в 4-м туре отбора ЧМ-2026.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 40-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Джакомо Распадори. На 50-й забил защитник Андреа Камбьязо.
Италия набрала 3 очка после двух матчей и занимает 3-е место в группе. Молдова идет 5-й, не имея очков после трех игр.
Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, Читта-дель-Триколоре
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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