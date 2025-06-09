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Баринов о матче с Беларусью: «Каждый соперник сейчас для нас интересен. Рекорды никакие не бьем – завтра будем творить»

Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с Беларусью.

Завтра сборные России и Беларуси проведут BetBoom товарищеский матч в Минске. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Нигерии (1:1).

– Насколько матч интересен? Только в том году играли.

– Каждый соперник интересен для нас сейчас. Нас ждет хорошая игра с хорошей командой. Готовимся к игре спокойно.

– С Нигерией прервалась серия побед.

– Не обращаем на это внимания, рекорды никакие не бьем, просто готовимся от матча к матчу.

– С Нигерией сборная летела забивать второй гол. Вернулись в то ощущение, которое было до отстранения, был драйв?

– Драйва не было, просто хотели выиграть. Не играли на ничью, просто в свой футбол. Имели моменты, в том числе в конце.

– Как вам новый стадион [в Минске]?

– Стадион понравился, поле тоже, имею в виду газон. Завтра будем творить, – сказал полузащитник сборной России и «Локомотива».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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