Казахстан проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда уступила Северной Македонии в отборе на ЧМ

Сборная Казахстана проиграла 3 из 4 последних матчей.

В сегодняшнем матче отбора на ЧМ-2026 команда под руководством Али Алиева уступила дома Северной Македонии (0:1).

В 4 последних матчах сборная Казахстана одержала единственную победу – над командой Лихтенштейна (2:0) в квалификации ЧМ. Также на этом отрезке команда уступила в отборе Уэльсу (1:3) и проиграла Беларуси в товарищеском матче (1:4).

Казахстан занимает 3-е место в группе J, набрав 3 очка в 3 отборочных матчах.