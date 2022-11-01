Матч «Зенита» в Иране будет перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев ТАСС Футбол

Матч «Зенита» в Иране будет перенесен.

Об этом сообщил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

Планировалось, что «Зенит» проведет матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября.

РФС ранее сообщил, что 27 ноября «Зенит» сыграет со «Спартаком» в игре шестого тура ФОНБЕТ Кубка России.

«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», – заявил Медведев.

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