Матч «Зенита» в Иране будет перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России
Матч «Зенита» в Иране будет перенесен.
Об этом сообщил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.
Планировалось, что «Зенит» проведет матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября.
РФС ранее сообщил, что 27 ноября «Зенит» сыграет со «Спартаком» в игре шестого тура ФОНБЕТ Кубка России.
«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», – заявил Медведев.
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