Матч «Зенита» в Иране будет перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России

Матч в Иране будет перенесен.

Об этом сообщил генеральный директор питерского клуба .

Планировалось, что «Зенит» проведет матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября.

РФС ранее сообщил, что 27 ноября «Зенит» сыграет со в игре шестого тура ФОНБЕТ Кубка России.

«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», – заявил Медведев.