ЦСКА перехватывает Садулаева у «Краснодара» (Иван Карпов)
Лечи Садулаев может присоединиться к победителям FONBET Кубка России.
Сообщалось, что приобрести полузащитника «Ахмата» хотят «Краснодар» и «Зенит».
Инсайдер Иван Карпов сегодня написал: «ЦСКА перехватывает Садулаева у «Краснодара».
В РПЛ-2024/25 Садулаев провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14300 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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