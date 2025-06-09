ЦСКА перехватывает Садулаева у «Краснодара» (Иван Карпов)

Лечи Садулаев может присоединиться к победителям FONBET Кубка России.

Сообщалось , что приобрести полузащитника «Ахмата » хотят «Краснодар» и «Зенит ».

Инсайдер Иван Карпов сегодня написал: «ЦСКА перехватывает Садулаева у «Краснодара ».

В РПЛ-2024/25 Садулаев провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .