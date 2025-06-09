Роналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций: «🏆❤️»
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сфотографировались с трофеем Лиги наций.
Сборная Португалии стала победителем турнира, обыграв в финале команду Испании (2:2, 5:3 по пенальти).
После победы в финале Роналду опубликовал в соцсетях совместное фото со своей девушкой Джорджиной Родригес и трофеем Лиги наций.
Нападающий «Аль-Насра» подписал снимок двумя эмодзи: «🏆❤️».
Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. У пары две общие дочери, у португальца также трое детей от других женщин.
Фото: x.com/Cristiano
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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