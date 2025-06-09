Роналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций: «🏆❤️»

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сфотографировались с трофеем Лиги наций.

Сборная Португалии стала победителем турнира, обыграв в финале команду Испании (2:2, 5:3 по пенальти).

После победы в финале Роналду опубликовал в соцсетях совместное фото со своей девушкой Джорджиной Родригес и трофеем Лиги наций .

Нападающий «Аль-Насра» подписал снимок двумя эмодзи: «🏆❤️».

Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. У пары две общие дочери, у португальца также трое детей от других женщин.

Фото: x.com/Cristiano