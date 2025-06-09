«Тоттенхэм» начал с «Брентфордом» переговоры по Франку. Томас – единственная цель «шпор»
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Брентфордом» насчет Томаса Франка.
Sky Sports сообщает, что стороны обсуждают размер компенсации, которая будет выплачена за переход тренера в лондонский клуб. «Пчелы» не станут чинить препятствия, если датчанин захочет уйти, но будут готовы отпустить его только за существенную сумму. Сообщалось, что отступные за Франка – около 10 млн фунтов.
Утверждается, что у «Тоттенхэма» нет альтернативных кандидатов. Тренер «Брентфорда» был и остается единственной целью руководства «шпор».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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