«Тоттенхэм» начал с «Брентфордом» переговоры по Франку. Томас – единственная цель «шпор»

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Брентфордом» насчет Томаса Франка.

Sky Sports сообщает, что стороны обсуждают размер компенсации, которая будет выплачена за переход тренера в лондонский клуб. «Пчелы» не станут чинить препятствия, если датчанин захочет уйти, но будут готовы отпустить его только за существенную сумму. Сообщалось, что отступные за Франка – около 10 млн фунтов.

Утверждается, что у «Тоттенхэма » нет альтернативных кандидатов. Тренер «Брентфорда » был и остается единственной целью руководства «шпор».

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