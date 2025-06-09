Никто из игроков Италии не возражал против отставки Спаллетти. В раздевалке царила «гнетущая» атмосфера (GdS)

Игроки сборной Италии не возражали против увольнения Лучано Спаллетти.

В воскресенье Спаллетти объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды. Специалист покинет сборную после сегодняшнего матча отбора на ЧМ-2026 против Молдовы.

По данным La Gazzetta dello Sport, перед принятием решения об отставке Спаллетти глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина провел встречу с игроками сборной Италии. Ни один из футболистов не выступал против Спаллетти открыто, однако игроки также не возражали против его отставки.

Отмечается, что связь Спаллетти с игроками утратила прочность. Атмосфера в раздевалке сборной Италии охарактеризована как «неопределенная» и «гнетущая».

Также сообщается, что Гравина связался с Клаудио Раньери , попросив его возглавить сборную. 73-летнему специалисту необходимо разрешение «Ромы», где он занял должность советника по окончании сезона.