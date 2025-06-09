«Аль-Хилаль» предлагал Дьокерешу 35 млн евро в год без учета бонусов и был готов заплатить «Спортингу» 65 млн. Форвард отказался (L’Equipe)
Виктор Дьокереш отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии.
L’Equipe утверждает, что «Аль-Хилаль» предлагал нападающему 35 млн евро в год без учета бонусов, а «Спортингу» был готов заплатить 65 млн евро. Шведский футболист отклонил предложение.
Дьокереш стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 39 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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