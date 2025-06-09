«Аль-Хилаль» предлагал Дьокерешу 35 млн евро в год без учета бонусов и был готов заплатить «Спортингу» 65 млн. Форвард отказался (L’Equipe)

Виктор Дьокереш отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

L’Equipe утверждает, что «Аль-Хилаль » предлагал нападающему 35 млн евро в год без учета бонусов, а «Спортингу » был готов заплатить 65 млн евро. Шведский футболист отклонил предложение.

Дьокереш стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 39 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .