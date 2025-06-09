Пайет покинул «Васко да Гама». 38-летний хавбек расторг контракт с клубом
Димитри Пайет покинул «Васко да Гама».
Бразильский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 38-летним полузащитником.
Пайет выступал за «Васко да Гама» с 2023 года. В составе клуба француз провел 75 матчей, отметившись 7 голами и 13 ассистами.
Напомним, ранее 28-летняя Ларисса Феррари подала заявление в полицию, в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны Димитри. Прокуратура попросила закрыть дело из-за недостатка доказательств, решив, что игрок и его любовница применяли садомазохистские практики по обоюдному согласию.
Любовница обвинила Пайета в агрессии и манипуляциях. 7 месяцев изменял жене с ней
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14303 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Васко да Гама»
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