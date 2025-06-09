Пайет покинул «Васко да Гама». 38-летний хавбек расторг контракт с клубом

Димитри Пайет покинул «Васко да Гама».

Бразильский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 38-летним полузащитником.

Пайет выступал за «Васко да Гама » с 2023 года. В составе клуба француз провел 75 матчей, отметившись 7 голами и 13 ассистами.

Напомним, ранее 28-летняя Ларисса Феррари подала заявление в полицию , в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны Димитри. Прокуратура попросила закрыть дело из-за недостатка доказательств, решив, что игрок и его любовница применяли садомазохистские практики по обоюдному согласию.

Любовница обвинила Пайета в агрессии и манипуляциях. 7 месяцев изменял жене с ней