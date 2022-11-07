Ловрен не сыграет за «Зенит» со «Спартаком» и «Факелом» в Кубке России. Он приедет в сборную Хорватии 14 ноября

не сыграет в кубковых матчах «Зенита» против и .

собирается для подготовки к чемпионату мира 14 ноября, и защитник «Зенита» прибудет в расположение команды вовремя.

«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать», – заявили в Хорватском футбольном союзе.

В этом месяце проведет два матча в Фонбет Кубке России.

16 ноября сине-бело-голубые сыграют с «Факелом», а 27 ноября – со «Спартаком».