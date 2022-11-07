Ловрен не сыграет за «Зенит» со «Спартаком» и «Факелом» в Кубке России. Он приедет в сборную Хорватии 14 ноября
Деян Ловрен не сыграет в кубковых матчах «Зенита» против «Факела» и «Спартака».
Сборная Хорватии собирается для подготовки к чемпионату мира 14 ноября, и защитник «Зенита» прибудет в расположение команды вовремя.
«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать», – заявили в Хорватском футбольном союзе.
В этом месяце «Зенит» проведет два матча в Фонбет Кубке России.
16 ноября сине-бело-голубые сыграют с «Факелом», а 27 ноября – со «Спартаком».
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