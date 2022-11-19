Самедов о ЧМ-2022: «Есть ощущение, что Россия вышла бы из группы. На эмоциях могли пройти далеко»

предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира.

«Если говорить про возможные шансы нашей сборной на этом турнире, то я бы сказал, что мы смогли бы выйти из группы. Конечно, это все вилами по воде, но есть такое ощущение.

Ребята готовились, старались, надеялись, но жизнь иногда преподносит неожиданные ситуации. На эмоциях могли пройти далеко на этом турнире», – сказал бывший игрок сборной России, а ныне старший селекционер «Факела».

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.