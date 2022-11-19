Тарханов о ЧМ-2022: «Думаю, Россия не вышла бы из группы. Но вообще сложно говорить – в 2018-м дошли же до четвертьфинала»

высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, как можно не смотреть мировое первенство? Не могу сказать, кто станет победителем, претендентов несколько. Франция, Аргентина и Бразилия, именно их считаю фаворитами турнира. Допускаю, что Дания может стать командой-сенсацией.

? Я думаю, что россияне не вышли бы из группы на ЧМ в Катаре. Но вообще сложно об этом говорить сейчас. В 2018 году Россия дошла же до четвертьфинала, поэтому все возможно.

Но, безусловно, уровень российских футболистов не так высок, как у остальных сборных, которые будут на турнире. Мы сейчас лишены еврокубков и не можем нормально оценить уровень конкуренции», – сказал экс-тренер клубов Мир .