Сергей Чепчугов: «Россия могла бы побороться за самые высокие места на ЧМ-2022. ФИФА смешала политику со спортом»

считает, что сборная России могла бы бороться за высокие места на .

«Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что смешала политику со спортом и не допустила сборную России.

Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.

За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным», – сказал бывший вратарь ЦСКА.