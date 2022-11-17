Сергей Чепчугов: «Россия могла бы побороться за самые высокие места на ЧМ-2022. ФИФА смешала политику со спортом»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Сергей Чепчугов ЧМ-2022 Политика Футбол

Сергей Чепчугов считает, что сборная России могла бы бороться за высокие места на ЧМ-2022

«Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что ФИФА смешала политику со спортом и не допустила сборную России.

Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.

За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным», – сказал бывший вратарь ЦСКА. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные