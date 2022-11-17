Анзор Кавазашвили: «Поляков мы бы поимели и попали на ЧМ-2022. Но нельзя сказать, что без России турнир – говно»

разочарован отсутствием сборной России на .

«Очень хотелось бы посмотреть на сборную Карпина в Катаре.

Глубоко разочарован, что наших ребят исключили из списка участников. Поляков мы бы поимели в стыках и попали на мундиаль, но увы.

Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной России – говно. Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно», – сказал бывший голкипер и экс-член комитета по этике.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.