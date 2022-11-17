Тренер Таджикистана: «Был удивлен тем, что не всех игроков России до конца знал»

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Тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт оценил состав сборной России после товарищеского матча.

Встреча завершилась вничью 0:0.

«Я был удивлен тем, что не всех игроков России до конца знал. Потребовалось время, чтобы притереться.

Россия раньше никогда не выступала в таком составе», – сказал Шегрт.

Стоит отметить, что под руководством хорватского тренера Таджикистан впервые в истории вышел в финальный турнир Кубка Азии. 

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