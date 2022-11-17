Канищев о 0:0 с Таджикистаном: «Печальная картина. Наш футбол рухнул в яму. Товарищеские матчи – напрасная трата средств»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил игру России с (0:0).

– Печальная картина. Виноваты в этом не только игроки и тренеры сборной – виновато руководство нашего футбола. Мало того, что и так наш футбол не блистал, сейчас он и вовсе рухнул в яму в связи с исключением из всех турниров. Мы попали на свой уровень и там не можем себя проявить.

– Дальше будет хуже?

– Конечно, если нет соревновательного процесса соответствующего. Игроки должны играть на более высоком уровне, чем в чемпионате России. Иначе невозможно развиваться.

– Остап Бендер, посмотрев на игру нашей сборной, мог бы сказать: вот наше прошлое, настоящее и будущее?

– Конечно. Весь наш спорт попал сейчас в эту историю. Комментарии тут излишни.

– Любые матчи, назови их товарищескими или дружескими, путь к деградации?

– И напрасная трата выделенных средств. Лучше бы на развитие юношеского футбола отдали эти деньги. А не тратили их просто так. Была бы хоть какая-то польза.

– после матча отвечал на вопросы журналистов с улыбкой. Он все понимает?

– Конечно. Просто статус тренера сборной не позволяет ему сказать, что он думает. Будут последствия. Надо уметь читать между слов.

– Контракт со сборной он тем не менее подписал.

– Он что, дурак отказываться от работы, которая хорошо оплачивается? Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, – сказал Канищев.