Карпин о сборной: «Контракт до 2024 года – до того момента и буду тренировать, если не выгонят»

рассказал о цели работы главным тренером сборной России.

– Пока контракт продлен до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят.

– Для чего вам работать со сборной [после отстранения России от турниров]?

– Для того, что, когда и если нас вернут, надо быть к этому готовыми. Для этого собираемся, ищем товарищеские игры, просматриваем игроков.

Для чего вызывать лучших? Обыграть Таджикистан, как вариант, ну окей. Вызываем тех, кого хотим посмотреть, поработать.

Удовольствие – встречаться с этими футболистами, смотреть как они воспринимают эту информацию, – сказал Карпин.