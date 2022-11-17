Карпин о сборной: «Контракт до 2024 года – до того момента и буду тренировать, если не выгонят»
Валерий Карпин рассказал о цели работы главным тренером сборной России.
– Пока контракт продлен до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят.
– Для чего вам работать со сборной [после отстранения России от турниров]?
– Для того, что, когда и если нас вернут, надо быть к этому готовыми. Для этого собираемся, ищем товарищеские игры, просматриваем игроков.
Для чего вызывать лучших? Обыграть Таджикистан, как вариант, ну окей. Вызываем тех, кого хотим посмотреть, поработать.
Удовольствие – встречаться с этими футболистами, смотреть как они воспринимают эту информацию, – сказал Карпин.
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