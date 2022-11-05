Сторожук о 3:3 с «Факелом»: «Краснодар» попросту транжирит очки. Баняц должен был бить второй пенальти, не выполнивший установку игрок будет наказан»

Александр Сторожук считает, что «Краснодар» подарил очки .

Команды сыграли вничью 3:3 в матче 16-го тура Мир .

– Это очередная игра, где мы попросту транжирим очки. Можно что угодно говорить, но забивай четвертый мяч и было бы все понятно.

Хотя и при 3:1 надо сохранять концентрацию и отрабатывать во всех эпизодах. Не доработали в подборе, и, если честно, Ираклий Квеквескири попадал здорово.

Оправдываться трудно, но игра было под нашим контролем, просто это очередной матч, в котором мы подарили сопернику очки.

– Почему второй пенальти бил ?

– Мы разберемся, почему. Должен был бить Михайло Баняц. В раздевалке разберемся, по горячим следам не стал ничего говорить.

Определенно, это неправильно, поэтому будет наказан игрок, который не выполнил установку.

– То есть это решение игроков на поле?

– Да. И первый, и второй пенальти должен был бить Баняц.

– Сергей Петров должен был появиться на поле вместо . Почему отменили замену?

– Мы поняли, что роль Кордобы на поле очень важна для нас. Понимали, что могла быть вторая желтая карточка, но мы поговорили и успокоили его, поэтому приняли решение отменить эту замену, – сказал главный тренер .