Сторожук о 3:3 с «Факелом»: «Краснодар» попросту транжирит очки. Баняц должен был бить второй пенальти, не выполнивший установку игрок будет наказан»
Александр Сторожук считает, что «Краснодар» подарил очки «Факелу».
Команды сыграли вничью 3:3 в матче 16-го тура Мир РПЛ.
– Это очередная игра, где мы попросту транжирим очки. Можно что угодно говорить, но забивай четвертый мяч и было бы все понятно.
Хотя и при 3:1 надо сохранять концентрацию и отрабатывать во всех эпизодах. Не доработали в подборе, и, если честно, Ираклий Квеквескири попадал здорово.
Оправдываться трудно, но игра было под нашим контролем, просто это очередной матч, в котором мы подарили сопернику очки.
– Почему второй пенальти бил Кристиан Рамирес?
– Мы разберемся, почему. Должен был бить Михайло Баняц. В раздевалке разберемся, по горячим следам не стал ничего говорить.
Определенно, это неправильно, поэтому будет наказан игрок, который не выполнил установку.
– То есть это решение игроков на поле?
– Да. И первый, и второй пенальти должен был бить Баняц.
– Сергей Петров должен был появиться на поле вместо Джона Кордобы. Почему отменили замену?
– Мы поняли, что роль Кордобы на поле очень важна для нас. Понимали, что могла быть вторая желтая карточка, но мы поговорили и успокоили его, поэтому приняли решение отменить эту замену, – сказал главный тренер «Краснодара».
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