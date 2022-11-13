У «Краснодара» 5 поражений и 1 победа в 8 последних матчах. В 4 из них пропустили 3+ гола

«Краснодар» проиграл 5 из 8 последних матчей.

Сегодня команда разгромно проиграла (1:5) в матче 17-го тура Мир .

На отрезке из восьми последних матчей «Краснодар» потерпел пять поражений, дважды сыграл вничью и одержал одну победу. Проигрывал «Краснодар» в матчах Мир РПЛ с «Ростовом» (2:3), «Ахматом» (2:3), «Зенитом» (0:1) и «Оренбургом», а также в игре Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1).

Следующую игру «быки» проведут 23 ноября. Дома «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в матче Фонбет Кубка России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбурга» с .