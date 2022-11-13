Сторожук о поражении «Краснодара» 1:5: «К ребятам никаких претензий. Когда выпадает вся команда, сложно на что-то надеяться»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:5).

«Хотел бы извиниться за результат, за игру. Беру на себя всю ответственность за то, что происходило сегодня.

Здесь комментировать нечего. Все складывалось [против нас] во всех аспектах: и единоборства, и переключения, и быстрый гол мы не предполагали пропускать. Пока отходили – было на табло уже 0:2.

Мы не узнали ту команду, которая всю эту неделю тренировалась, хотела реабилитироваться за предыдущую игру. Поэтому тяжело сейчас что-то говорить.

К ребятам никаких претензий. Просто-напросто все были сегодня не в своей тарелке. Когда выпадает вся команда, сложно что-то комментировать и на что-то надеяться», – сказал Сторожук.