Даррен Бент: «Нельзя брать Роналду в «Арсенал». Они только что избавились от Обамеянга»
Даррен Бент и Джек Уилшер обсудили возможность перехода Криштиану Роналду в «Арсенал».
Ранее португалец дал интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед».
Уилшер: «Я все еще думаю, что он привнес бы что-то, на что молодые игроки могли бы равняться – смотреть, как он живет и как он действует. Я все еще думаю, что в его присутствии в команде есть польза».
Бент: «Но его бы не взяли в «Арсенал», никаких шансов. С учетом того, что Артета сейчас создает в «Арсенале», его не возьмут».
Уилшер: «Я не думаю, что Микель возьмет его. Нет [я бы тоже не взял]».
Бент: «Нельзя брать его в «Арсенал», они только что избавились от Обамеянга».
Уилшер: «Очевидно, что он поступил плохо, но за ним такое наблюдается нечасто. Он играл в «Реале» много лет».
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