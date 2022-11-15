Даррен Бент: «Нельзя брать Роналду в «Арсенал». Они только что избавились от Обамеянга»

и обсудили возможность перехода в «Арсенал».

Ранее португалец дал интервью, в котором раскритиковал .

Уилшер: «Я все еще думаю, что он привнес бы что-то, на что молодые игроки могли бы равняться – смотреть, как он живет и как он действует. Я все еще думаю, что в его присутствии в команде есть польза».

Бент: «Но его бы не взяли в «Арсенал», никаких шансов. С учетом того, что Артета сейчас создает в «Арсенале», его не возьмут».

Уилшер: «Я не думаю, что Микель возьмет его. Нет [я бы тоже не взял]».

Бент: «Нельзя брать его в , они только что избавились от Обамеянга».

Уилшер: «Очевидно, что он поступил плохо, но за ним такое наблюдается нечасто. Он играл в «Реале» много лет».

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