Морган о Роналду в «Арсенале»: «Жезусу нужен опытный партнер-бомбардир. Смешно думать, что Криштиану разучился играть»

Телеведущий Пирс Морган хотел бы видеть форварда в .

« нужен партнер-бомбардир.

Тепловая карта Жезуса просто шокирует. Он так много бегает, что «Арсеналу» нужен опытный нападающий мирового уровня, выигравший все, который находился бы в штрафной и помогал сделать последний шаг.

И у меня есть кое-кто на примете: Криштиану Роналду!

Я бы запросто взял его на шесть месяцев. И просто смешно, что кто-то думает, будто Роналду разучился играть в футбол», – сказал Морган.