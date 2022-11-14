Морган о Роналду в «Арсенале»: «Жезусу нужен опытный партнер-бомбардир. Смешно думать, что Криштиану разучился играть»
Телеведущий Пирс Морган хотел бы видеть форварда Криштиану Роналду в «Арсенале».
«Габриэлу Жезусу нужен партнер-бомбардир.
Тепловая карта Жезуса просто шокирует. Он так много бегает, что «Арсеналу» нужен опытный нападающий мирового уровня, выигравший все, который находился бы в штрафной и помогал сделать последний шаг.
И у меня есть кое-кто на примете: Криштиану Роналду!
Я бы запросто взял его на шесть месяцев. И просто смешно, что кто-то думает, будто Роналду разучился играть в футбол», – сказал Морган.
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