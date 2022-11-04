Артета перед «Челси»: «Обамеянг очень опасен, он будет забивать, пока не завершит с футболом. «Арсеналу» нужно заслужить право на победу»
Микель Артета высказался касательно Пьер-Эмерик Обамеянга перед матчем с «Челси».
– Пошел ли уход Обамеянга на пользу и ему самому, и «Арсеналу»?
– Мы должны были принять такое решение. В нем участвовали все стороны.
Всегда желаешь всем всего наилучшего, учитывая то, каким игроком был Обамеянг в команде, какую выполнял роль и насколько он был важен.
Если футболист принимает решение перейти в другое место, он должен наслаждаться своей профессией. Кажется, он выглядит счастливым.
– Насколько Обаменяг будет опасен в предстоящем матче?
– Очень опасен. У Обаменяга есть способность забивать. И он будет делать этого до того дня, когда решит завершить с футболом.
– Что нужно сделать, чтобы обыграть «Челси»?
– Сыграть лучше, чем они. Заслужить право на победу, забить на один гол больше – тогда, уверен, мы выиграем, – сказал главный тренер «Арсенала».
Матч «Челси» – «Арсенал» назначен на 6 ноября.
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