Артета перед «Челси»: «Обамеянг очень опасен, он будет забивать, пока не завершит с футболом. «Арсеналу» нужно заслужить право на победу»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Микель Артета высказался касательно Пьер-Эмерик Обамеянга перед матчем с «Челси».

– Пошел ли уход Обамеянга на пользу и ему самому, и «Арсеналу»?

– Мы должны были принять такое решение. В нем участвовали все стороны.

Всегда желаешь всем всего наилучшего, учитывая то, каким игроком был Обамеянг в команде, какую выполнял роль и насколько он был важен. 

Если футболист принимает решение перейти в другое место, он должен наслаждаться своей профессией. Кажется, он выглядит счастливым.

– Насколько Обаменяг будет опасен в предстоящем матче?

– Очень опасен. У Обаменяга есть способность забивать. И он будет делать этого до того дня, когда решит завершить с футболом.

– Что нужно сделать, чтобы обыграть «Челси»?

– Сыграть лучше, чем они. Заслужить право на победу, забить на один гол больше – тогда, уверен, мы выиграем, – сказал главный тренер «Арсенала».

Матч «Челси» – «Арсенал» назначен на 6 ноября.

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