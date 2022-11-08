Невилл о трио Роналду – Рэшфорд – Гарначо: «Самое слабое нападение в топ-6 АПЛ. Не знаю, куда снова ушли деньги «МЮ»
Гари Невилл раскритиковал игру атакующих футболистов «Манчестер Юнайтед».
Бывший защитник манкунианцев оценил выступления трио Криштиану Роналду – Маркус Рэшфорд – Алехандро Гарначо.
«Игра «МЮ» стала более зрелищной, в ней стало немного больше борьбы, но они даже не рядом с «Ман Сити». Эриксен привнес качество в полузащиту, а Мартинес добавил упорства в обороне, но он нестабилен, и это проблема.
Тройка в нападении «МЮ» – самая слабая из первой шестерки АПЛ. У «Тоттенхэма» есть Кулусевски, Кейн и Сон, у «Арсенала» – Сака, [Габи] Жезус и [Габриэл] Мартинелли, у «Ливерпуля» – Нуньес, [Луис] Диас, Жота, Салах и Фирмино. И вы определенно предпочли бы любую из этих линий атаки той, что есть у «Юнайтед» сейчас.
Нападающие «МЮ» не так хороши, как должны быть, хоть Эрик тен Хаг и выжимает из них максимум. Я не знаю, куда снова ушли деньги – те, что потратили за последние четыре или пять лет.
Есть признаки того, что команде становится лучше, но говорить о возвращении еще рано», – сказал Невилл.
В воскресном матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Астон Вилле» (3:1). Сейчас клуб занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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