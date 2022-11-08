Невилл о трио Роналду – Рэшфорд – Гарначо: «Самое слабое нападение в топ-6 АПЛ. Не знаю, куда снова ушли деньги «МЮ»

раскритиковал игру атакующих футболистов .

Бывший защитник манкунианцев оценил выступления трио Криштиану Роналду – Маркус Рэшфорд – Алехандро Гарначо.

«Игра «МЮ» стала более зрелищной, в ней стало немного больше борьбы, но они даже не рядом с «Ман Сити». Эриксен привнес качество в полузащиту, а Мартинес добавил упорства в обороне, но он нестабилен, и это проблема.

Тройка в нападении «МЮ» – самая слабая из первой шестерки АПЛ. У есть Кулусевски, Кейн и Сон, у – Сака, [Габи] Жезус и [Габриэл] Мартинелли, у – Нуньес, [Луис] Диас, Жота, Салах и Фирмино. И вы определенно предпочли бы любую из этих линий атаки той, что есть у «Юнайтед» сейчас.

Нападающие «МЮ» не так хороши, как должны быть, хоть Эрик тен Хаг и выжимает из них максимум. Я не знаю, куда снова ушли деньги – те, что потратили за последние четыре или пять лет.

Есть признаки того, что команде становится лучше, но говорить о возвращении еще рано», – сказал Невилл.

В воскресном матче «Манчестер Юнайтед» уступил «Астон Вилле» (3:1). Сейчас клуб занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.