Обамеянг против «Арсенала»: 8 касаний, 3 паса, 1 удар и замена на 64 минуте
Пьер-Эмерик Обамеянг в матче с «Арсеналом» коснулся мяча всего 8 раз.
Габонский нападающий «Челси» также выполнил 3 передачи, один раз пробил по воротам и был заменен на 64 минуте матча. Это был первый матч Обамеянга против бывшего клуба.
Болельщики «Арсенала» высмеивали Обамеянга, скандируя с трибун его имя.
В начале этого года нападающий расторг контракт с «канонирами» и перешел в «Барселону». В сентябре габонец был продан в «Челси». У него был конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
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