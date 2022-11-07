Обамеянг против «Арсенала»: 8 касаний, 3 паса, 1 удар и замена на 64 минуте

в матче с «Арсеналом» коснулся мяча всего 8 раз.

Габонский нападающий «Челси» также выполнил 3 передачи, один раз пробил по воротам и был заменен на 64 минуте матча. Это был первый матч Обамеянга против бывшего клуба.

Болельщики высмеивали Обамеянга, скандируя с трибун его имя.

В начале этого года нападающий расторг контракт с «канонирами» и перешел в «Барселону». В сентябре габонец был продан в . У него был конфликт с главным тренером «Арсенала» .