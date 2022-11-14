Василий Уткин: «Допустим, Роналду – мудак, но им играть в футбол не запрещали, а он великий игрок. Марадона был наркоманом, Бест – алкоголиком»

оценил скандальное интервью .

«Об интервью Криштиану. Неужели вы думаете, что это нечто новое? В новой ситуации?

Помилуйте.Он всегда таким был. В этом-то и суть. Готовы ли вы принять это? Если раньше не понимали? Да, он гений мотивации. Цена этому – ну вот, он абсолютный психопат.

По мне, так ничего страшного. Он показал столько красивого, он вдохновил столько миллионов народу, что это перекрывает остальное. Криштиану один из немногих людей, у которых легко отделить личность (возможно, и я так думаю – мелкую, закомплексованную) от того, что он произвел. А это глобально.

Ну да, вот он такой. Это перечеркивает примеры, которые он показал? Да нисколько. Вот Гарринча, например, был алкоголиком. И Джордж Бест. А Марадона – наркоман. Все это потому, что любая игра, а футбол же игра, это искушение, азарт, обман.

Великий игрок не обязательно огромная личность. Вот Криштиану… Ну, допустим, мудак. Но мудакам играть в футбол не запрещали.

Он великий игрок. А мудак обычный. И что?» – написал журналист и блогер.

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