Сестра Криштиану Роналду поддержала игрока .

Элма Авейру выложила серию сторис в инстаграме в поддержку Криштиану после его скандального интервью.

Напомним, 37-летний португалец заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, что его вынуждали уйти из клуба, а также высказался о критике Уэйна Руни в свой адрес.

Сначала Авейру поделилась цитатой из интервью Роналду. В ней говорилось: «Я не молчу о дверях, которые вряд ли открою снова, не столько из-за гордости, сколько из уважения к себе».

Во втором сообщении она опубликовала фотографию Роналду во время интервью. Над фотографией она написала: «Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой».

В третьей истории Авейру выложила отрывок из интервью и назвала Роналду самой большой гордостью своей жизни.

Следующая история содержала новость о том, что Роналду сказал, что не уважает тренера «МЮ» Тена Хага. Элма подписала ее так: «Правда рассказана».

В завершение сестра Роналду поделилась твитами с поддержкой.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду