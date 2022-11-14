Игроки «МЮ» недовольны поведением Роналду в последние недели. Они «не прольют ни слезинки», если форвард уйдет
Партнеры Криштиану Роналду по команде недовольны его поведением.
По информации The Telegraph, игроки «Манчестер Юнайтед» относятся с большим уважением к тому, чего португалец добился в течение карьеры, но в то же время они разочарованы поведением форварда в последние недели.
Согласно одному источнику, футболисты «МЮ» «не прольют ни слезинки», если португалец покинет команду в ближайшее время. Считается, что действия Роналду дестабилизировали ситуацию в то время, как среди остальных игроков наблюдается единение.
Другой источник сообщил, что игроки «МЮ» «не позволили истерикам Роналду отвлекать их».
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