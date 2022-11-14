Партнеры Криштиану Роналду по команде недовольны его поведением.

По информации The Telegraph, игроки относятся с большим уважением к тому, чего португалец добился в течение карьеры, но в то же время они разочарованы поведением форварда в последние недели.

Согласно одному источнику, футболисты «МЮ» «не прольют ни слезинки», если португалец покинет команду в ближайшее время. Считается, что действия Роналду дестабилизировали ситуацию в то время, как среди остальных игроков наблюдается единение.

Другой источник сообщил, что игроки «МЮ» «не позволили истерикам Роналду отвлекать их».

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