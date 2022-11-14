Рио Фердинанд: «Нельзя защищать Роналду. Его роман с «МЮ» закончился, я не вижу пути назад»

не встал на защиту после скандального интервью.

Экс-защитник «Ливерпуля» завил: «99% болельщиков «МЮ» будут на стороне тен Хага. 1% – это Фердинанд, Кин и Эвра».

«Нельзя сидеть и защищать этот поступок Роналду.

В глубине души, и я знаю это точно, все это было устроено для одного – чтобы он покинул клуб.

Роман с «Манчестер Юнайтед», который был у Криштиану, закончился, на мой взгляд. Я не вижу пути назад, не вижу, как клуб может принять его. И я не думаю, что он хочет вернуться. По этой причине все это и было сделано.

Вплоть до этого интервью я защищал его и говорил, что на клубе лежит большая ответственность в том, что касается улучшения коммуникации», – ответил бывший защитник в подкасте Vibe with Five.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях