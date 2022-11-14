рассказал о причинах скандального интервью об «МЮ».

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что его вынуждали уйти из клуба, а также сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. Он также высказался об отсутствии прогресса в клубе.

– Что касается времени выхода интервью, то дело, конечно, в том, что чемпионат мира вот-вот начнется. Роналду находится в расположении сборной Португалии. Это хорошая команда, которая может хорошо выступить на турнире. Чемпионат мира дает Роналду провести месяц вдали от «Манчестер Юнайтед».

Это даст время, позволит сказанному осесть. После этого Роналду сможет вернуться и попытаться решить ситуацию. Как он постоянно повторяет в интервью, он любит «Манчестер Юнайтед» и фанатов. Но то место, куда он вернулся, – это, как считает Роналду, стагнирующий клуб, который вообще не добился прогресса с момента его ухода.

Роналду не понимает, почему. Он считает, что ничего не изменится, если он не выскажется.

– Когда вы записали это интервью?

– Я не скажу. Очевидно, это было недавно, но дата останется между мной и Криштиану. Он думал об этом некоторое время, а потом позвонил мне и сказал: «Я хочу сделать это сейчас».

Думаю, он хотел это сделать до начала чемпионата мира. Это даст время, чтобы подумать, что они хотят сделать, а Роналду и его людям – подумать о том, что хотят сделать они, – сказал телеведущий.

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