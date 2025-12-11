Георгий Щенников: «Молодые игроки заслужили дорогие вещи и автомобили своим трудом. Неправильно хейтить за это, если они обеспечили всю жизнь семьи»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников оценил свою карьеру и рассказал, чем занимается в жизни после футбола.
Сегодня 34-летний футболист официально объявил о завершении карьеры.
– Довольны своей карьерой?
– Абсолютно! Я был чемпионом России, выигрывал Суперкубок и Кубок страны, поиграл в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы, ездил на чемпионат мира – немногие могут таким похвастаться.
– Самый яркий момент карьеры.
– Назову два события: поездки на Евро и ЧМ. Хоть на чемпионате мира я не сыграл, но попасть в такую атмосферу – мечта!
И на всю жизнь запомню чемпионские моменты с ЦСКА и игры в Лиге чемпионов. Мне будет не стыдно рассказать об этом детям и молодым футболистам.
– Чем сейчас занимаетесь?
– Недвижимостью. Еще по ходу карьеры начал покупать помещения, а сейчас сдаю их – за время они выросли в цене. А главное хобби – падел.
– Мало футболистов заранее заботятся о своем будущем.
– И я не сразу к этому пришел. Начал интересоваться к 28 годам по совету моего агента и друга Сергея Пушкина. Бизнесом до сих пор занимаемся вместе.
– Дадите совет молодым футболистам – как лучше всего распорядиться деньгами?
– Сначала необходимо обеспечить семью. Первым делом я купил себе квартиру, потом – машину и квартиру сестре и дом родителям.
Нельзя запрещать молодым футболистам покупать дорогие вещи и автомобили – они заслужили это своим трудом. И неправильно их хейтить за большие покупки, если перед этим ребята обеспечили всю жизнь своей семьи, – сказал Щенников.