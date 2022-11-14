«МЮ» сообщил Роналду, что он попадет в заявку на матч с «Фулхэмом», но не в старт. Криштиану сказал, что болеет
Стало известно, почему «МЮ» не включил Криштиану Роналду в заявку на последний матч.
Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил игру 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1), он также не сыграл с «Астон Виллой» в Кубке лиги (4:2). Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил, что португалец заболел.
По информации Sky Sports, игроку сообщили, что он будет включен в заявку на игру с «Фулхэмом», но не попадет в стартовый состав. Форвард ответил, что он болеет.
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