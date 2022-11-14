Стало известно, почему не включил Криштиану Роналду в заявку на последний матч.

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил игру 16-го тура с (2:1), он также не сыграл с «Астон Виллой» в Кубке лиги (4:2). Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил, что португалец заболел.

По информации Sky Sports, игроку сообщили, что он будет включен в заявку на игру с «Фулхэмом», но не попадет в стартовый состав. Форвард ответил, что он болеет.

Криштиану Роналду: «МЮ» пытался вынудить меня уйти. Я чувствовал, что меня предали»

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»