Каррагер о Роналду: «Он хочет, чтобы его выгнали или отпустили бесплатно. Иного пути нет, летом претендентов на него не было»

прокомментировал интервью Криштиану Роналду.

«Он хочет, чтобы его выгнали. Думаю, это очевидно. Летом он сообщил клубу, что хочет уйти. Не уверен, что тен Хаг мог отнестись к нему с неуважением, не понимаю этого. Я считаю, что это он проявил неуважение к и Эрику тен Хагу.

Летом он хотел уйти – что ж, в футболе такое бывает. Но желающих не было – возможно, из-за его зарплаты, а может быть, из-за той суммы, которую хотел за него клуб.

Полагаю, он понимает, что в следующее трансферное окно или летом будет то же самое. И я думаю, сейчас он просто стремится к тому, чтобы с ним расторгли контракт или отпустили бесплатно, потому что иного выхода нет», – сказал Каррагер.

Ранее Роналду дал резонансное интервью , в котором раскритиковал «МЮ» и заявил о неуважении со стороны Эрика тен Хага.