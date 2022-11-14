Рубен Аморим: «Роналду нравится всем в «Спортинге», но он сам определит свое будущее. Криштиану – игрок «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер ответил на вопрос о возможном возвращении Криштиану Роналду.

– Криштиану Роналду сказал, что чувствует, что его предал «Манчестер Юнайтед». Двери в «Спортинге» открыты для него?

– Мне задавали этот вопрос тысячу раз. Роналду – игрок «Манчестер Юнайтед». Всем в «Спортинге» он нравится, сказать особо нечего.

Он сам определит свое будущее. Я не собираюсь рассказывать, как я смотрю на это. Летом стало очевидно, что не все идет по-моему. Есть клуб, есть структура. Роналду – игрок , – сказал .

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