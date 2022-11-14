В «МЮ» обсудят меры в отношении Роналду. Тен Хаг, директора Арнольд и Мерто и совладелец Глейзер проведут встречу

Руководители обсудят высказывания Криштиану Роналду.

Напомним, нападающий манкунианцев дал интервью, в котором заявил, что его вынуждали уйти из клуба, а также сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

Сегодня тен Хаг, исполнительный директор клуба , спортивный директор Джон Мерто и совладелец проведут встречу, на которой обсудят принятие определенных мер в отношении португальца.

Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»