В «МЮ» обсудят меры в отношении Роналду. Тен Хаг, директора Арнольд и Мерто и совладелец Глейзер проведут встречу

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Руководители «Манчестер Юнайтед» обсудят высказывания Криштиану Роналду.

Напомним, нападающий манкунианцев дал интервью, в котором заявил, что его вынуждали уйти из клуба, а также сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. 

Сегодня тен Хаг, исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто и совладелец Джоэл Глейзер проведут встречу, на которой обсудят принятие определенных мер в отношении португальца. 

Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»

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