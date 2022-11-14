В «МЮ» обсудят меры в отношении Роналду. Тен Хаг, директора Арнольд и Мерто и совладелец Глейзер проведут встречу
Руководители «Манчестер Юнайтед» обсудят высказывания Криштиану Роналду.
Напомним, нападающий манкунианцев дал интервью, в котором заявил, что его вынуждали уйти из клуба, а также сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.
Сегодня тен Хаг, исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто и совладелец Джоэл Глейзер проведут встречу, на которой обсудят принятие определенных мер в отношении португальца.
Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»
Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»
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