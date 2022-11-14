Пирс Морган: «Роналду знает, что люди будут критиковать его, но он также знает, что говорит правду. Иногда правда ранит»

объяснил, почему так резко высказался в интервью.

Напомним, нападающий заявил, что его вынуждали уйти из клуба, а также сказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. Он также высказался об отсутствии прогресса в клубе.

«Ну, Криштиану попросил меня сделать это – вот так просто. Я не просил его, он попросил меня.

Все это было совсем недавно. Он думал об этом некоторое время. Я думаю, ни для кого не секрет, что он чувствовал нарастающее глубокое разочарование из-за того, что происходило в «Юнайтед» в течение последнего года.

Он почувствовал, что пришло время высказаться. Он знал, что это произведет фурор, он знал, что это наведет шороху, но он также чувствовал, что должен это сделать.

Он знает, что люди будут критиковать его, но он также знает, что говорит правду. Иногда правда ранит», – сказал телеведущий.