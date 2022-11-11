«Никто не знает Мартинелли. Позор, что его вызвали в сборную Бразилии и не взяли Габигола. Неуважение к футболу». Экс-игрок Нето о хавбеке «Арсенала»
Бывший игрок сборной Бразилии раскритиковал решение вызвать Габриэла Мартинелли на ЧМ-2022.
Нето, выступавший за национальную команду в 1988-1993 годах, не понимает, почему в сборную вызвали Мартинелли из «Арсенала», но не взяли Габриэла Барбозу из «Фламенго», забившего 29 голов и выигравшего Кубок Либертадорес.
«Это позор, издевательство! Мне стыдно! Не из-за истории с Дани Алвесом. Что можно сказать о Мартинелли? 33 гола в карьере. Это позор, отсутствие уважения к футболу. Поступая так с футболом, ты показываешь, что не заслуживаешь своего положения.
Вызывать Мартинелли и не брать Габигола – это отсутствие уважения. Самый большой позор в истории вызовов в сборную. Вызов Мартинелли показывает, что ты, Тите, не должен занимать свою должность, потому что ты несправедлив к Габиголу.
[Мартинелли], который забивает пять голов за сезон, ходит по торговому центру... Никто не знает, кто он такой... И не брать Габигола, парня, который забил гол в Кубке Либертадорес, забил 29 голов за сезон.
Что Мартинелли сделал в европейском футболе? «Арсенал» даже не попал в Лигу чемпионов. Это просто катастрофа!» – сказал Нето.
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