Гари Невилл: «Если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Но они еще этого не сделали. Уверен, они финишируют в топ-4»

оценил шансы на чемпионство в текущем сезоне.

«Если они выиграют АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Но они еще этого не сделали.

Артета – тренер, которому нравится прогрессивный футбол, его команда демонстрирует отличную игру. Но также они могут играть дальними забросами, как, например, против «Челси» (1:0), и выигрывать, и мне это нравится.

Однако говорить о чемпионстве еще очень и очень рано. Этот сезон уникален, и мы не знаем, что произойдет после чемпионата мира. Но в этой части сезона «Арсенал» был фантастическим.

Мне нравится их линия атаки – Жезус, Сака и Мартинелли. Но я хочу увидеть их на дистанции. Давайте посмотрим, что произойдет через 20 матчей.

Если они станут вторыми в этом сезоне, это станет великолепным достижением для , и с каждой неделей я все больше уверен, что это произойдет. Но я точно могу сказать, что «Арсенал» финиширует в топ-4», – сказал Невилл в своем подкасте.

По итогам 14 туров «Арсенал» с 34 очками лидирует в турнирной таблице , на два очка опережая «Манчестер Сити».