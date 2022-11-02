Мартинелли о продлении контракта с «Арсеналом»: «Просто дайте ручку. Я счастлив здесь»

Полузащитник Габриэл Мартинелли готов продлить контракт с «Арсеналом».

«Я счастлив в «Арсенале». Я уже много раз об этом говорил. Это мой клуб. Мне здесь нравится. Мне нравится город, нравится клуб, нравится все, что с ним связано.

Я хочу остаться. Просто дайте мне ручку.

Я хочу забивать. Хочу забить в следующем матче и помочь команде.

Когда я узнал, что «Арсенал» хочет меня купить, этот день стал одним из лучших в моей жизни», – заявил бразилец.

В текущем сезоне за 12 матчей в АПЛ Мартинелли забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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