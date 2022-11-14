Где смотреть Факел – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 16 ноября
В среду, 16 ноября, сыграют Факел и Зенит в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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