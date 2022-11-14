Факел — Зенит прогноз на матч 16.11.2022, Кубок России

В среду, 16 ноября, воронежский Факел на своем поле сыграет с питерским Зенитом в рамках группового этапа Кубка России. Игра начнется в 18:00 по московскому времени, и пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

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Рекомендованная ставка: победа Зенита (1.38), ТБ (1.5) 1.19;

Как сыграют воронежцы в Кубке страны? Получится ли у хозяев обыграть фаворита? В каком составе сыграет петербургский Зенит? Хватит ли у подопечных Сергея Семака настроя на то, чтобы добиться положительного результата в этой встрече? На эти вопросы вы получите ответы после просмотра игры, а наш прогноз на матч Факел — Зенит, поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

Перед кубковым матчем Факелу предстоит встреча с Уралом в чемпионате России. Зенит проведет свою встречу с московским Торпедо. Несмотря на это, приведенная нами статистика поможет вам получить представление о форме и уровне играющих команд, а также оценить предложения букмекерских контор.

Факел

Воронежцы в нынешнем розыгрыше Кубка России пока не одержали ни одной победы, и не набрали ни единого балла. Команда потерпела четыре поражения из четырех сыгранных матчей, пропустила восемь голов, и забила только один матч. Отставание от второго места составляет шесть очков, и 12 очков от лидирующего в группе B Спартака.

Факел в рамках Кубка России проиграл Зениту (0:2), затем уступил Спартаку (0:3), не смогли набрать очки в матче с самарскими Крыльями Советов (0:1), а затем снова проиграли Спартаку.

В чемпионате страны Факел идет на 13 месте и имеет в своем активе 13 очков.

Статистика и цифры:

Команда не выигрывает в 10 последних матчах;

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 2.00 гола за игру, и забивает по 1.2 мяча за матч;

Команда забивает и пропускает в 4 предыдущих матчах.

В предыдущих пяти матчах команды сыграли следующим образом:

Зенит

Подопечные Сергея Семака хороши в чемпионате, но этого нельзя сказать о Кубке страны. В своей группе Зенит идет только на третьем месте с шестью очками, имея равное количество баллов с Крыльями Советов, но уступая им по разнице забитых и пропущенных голов.

Сине-бело-голубые одержали две победы и потерпели два поражения, и отстают от лидирующего Спартака на шесть очков. Команда в первом туре Кубка России обыграла Факел (2:0), уступила Крыльям Советов (0:2), проиграла Спартаку (0:3), обыграла Крылья (2:1).

В чемпионате России Зенит с шестиочковым отрывом обгоняет преследователей.

Статистика и цифры:

В предыдущих 5 играх команда забивает в среднем 2.8 гола за игру, и пропускает 0.6 мяча за матч;

Команда не проигрывает в 6 из 8 предыдущих матчей;

В 6 предыдущих матчах против Факела команда не проигрывает;

Команда забивает в четырех предыдущих матчах с Факелом;

Подопечные Семака неизменно забивают в семи предыдущих играх.

В предыдущих пяти матчах петербуржцы показали себя следующим образом:

Коэффициенты букмекеров на матч Факел — Зенит

История личных встреч команд не в пользу воронежцев. Чаще побеждал питерский Зенит. Приводим статистику последних десяти игр команд и результаты предыдущих пяти очных встреч:

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение питерскому Зениту:

Букмекерская контора Победа Факела Ничья Победа Зенита Маржа букмекера Бетсити 8.50 5.30 1.37 3.63% Олимпбет 8.25 5.10 1.37 4.72% Лига Ставок 8.20 5.20 1.38 3.89% Винлайн 8.20 5.20 1.35 5.50%

Несмотря на котировки букмекеров, не все так однозначно. Питерский Зенит слабо проводит нынешний розыгрыш Кубка России и рискует лишиться шансов на выход в плей-офф, но и Факел практически потерял эти шансы. Предположим, что игра будет скудной на опасные моменты — петербуржцы наверняка сыграют в «эконом-режиме», а хозяева поля выберут строго оборонительную игру. Но, в конечном итоге, поединок закончится минимальной победой подопечных Семака.

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