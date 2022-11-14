Факел — Зенит прогноз на матч 16.11.2022, Кубок России
В среду, 16 ноября, воронежский Факел на своем поле сыграет с питерским Зенитом в рамках группового этапа Кубка России. Игра начнется в 18:00 по московскому времени, и пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованная ставка: победа Зенита (1.38), ТБ (1.5) 1.19;
Как сыграют воронежцы в Кубке страны? Получится ли у хозяев обыграть фаворита? В каком составе сыграет петербургский Зенит? Хватит ли у подопечных Сергея Семака настроя на то, чтобы добиться положительного результата в этой встрече? На эти вопросы вы получите ответы после просмотра игры, а наш прогноз на матч Факел — Зенит, поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.
Перед кубковым матчем Факелу предстоит встреча с Уралом в чемпионате России. Зенит проведет свою встречу с московским Торпедо. Несмотря на это, приведенная нами статистика поможет вам получить представление о форме и уровне играющих команд, а также оценить предложения букмекерских контор.
Факел
Воронежцы в нынешнем розыгрыше Кубка России пока не одержали ни одной победы, и не набрали ни единого балла. Команда потерпела четыре поражения из четырех сыгранных матчей, пропустила восемь голов, и забила только один матч. Отставание от второго места составляет шесть очков, и 12 очков от лидирующего в группе B Спартака.
Факел в рамках Кубка России проиграл Зениту (0:2), затем уступил Спартаку (0:3), не смогли набрать очки в матче с самарскими Крыльями Советов (0:1), а затем снова проиграли Спартаку.
В чемпионате страны Факел идет на 13 месте и имеет в своем активе 13 очков.
Статистика и цифры:
- Команда не выигрывает в 10 последних матчах;
- В последних 5 играх команда пропускает в среднем 2.00 гола за игру, и забивает по 1.2 мяча за матч;
- Команда забивает и пропускает в 4 предыдущих матчах.
В предыдущих пяти матчах команды сыграли следующим образом:
Зенит
Подопечные Сергея Семака хороши в чемпионате, но этого нельзя сказать о Кубке страны. В своей группе Зенит идет только на третьем месте с шестью очками, имея равное количество баллов с Крыльями Советов, но уступая им по разнице забитых и пропущенных голов.
Сине-бело-голубые одержали две победы и потерпели два поражения, и отстают от лидирующего Спартака на шесть очков. Команда в первом туре Кубка России обыграла Факел (2:0), уступила Крыльям Советов (0:2), проиграла Спартаку (0:3), обыграла Крылья (2:1).
В чемпионате России Зенит с шестиочковым отрывом обгоняет преследователей.
Статистика и цифры:
- В предыдущих 5 играх команда забивает в среднем 2.8 гола за игру, и пропускает 0.6 мяча за матч;
- Команда не проигрывает в 6 из 8 предыдущих матчей;
- В 6 предыдущих матчах против Факела команда не проигрывает;
- Команда забивает в четырех предыдущих матчах с Факелом;
- Подопечные Семака неизменно забивают в семи предыдущих играх.
В предыдущих пяти матчах петербуржцы показали себя следующим образом:
Коэффициенты букмекеров на матч Факел — Зенит
История личных встреч команд не в пользу воронежцев. Чаще побеждал питерский Зенит. Приводим статистику последних десяти игр команд и результаты предыдущих пяти очных встреч:
Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение питерскому Зениту:
|
Букмекерская контора
|
Победа Факела
|
Ничья
|
Победа Зенита
|
Маржа букмекера
|
8.50
|
5.30
|
1.37
|
3.63%
|
8.25
|
5.10
|
1.37
|
4.72%
|
8.20
|
5.20
|
1.38
|
3.89%
|
8.20
|
5.20
|
1.35
|
5.50%
Несмотря на котировки букмекеров, не все так однозначно. Питерский Зенит слабо проводит нынешний розыгрыш Кубка России и рискует лишиться шансов на выход в плей-офф, но и Факел практически потерял эти шансы. Предположим, что игра будет скудной на опасные моменты — петербуржцы наверняка сыграют в «эконом-режиме», а хозяева поля выберут строго оборонительную игру. Но, в конечном итоге, поединок закончится минимальной победой подопечных Семака.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Комментарии