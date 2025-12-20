Зырянов сообщил, что «Зенит» сыграет в Зимнем кубке РПЛ: «Турнир запланирован на одном из сборов»
«Зенит» сыграет на Зимнем кубке РПЛ.
Об этом заявил председатель правления клуба Константин Зырянов.
«Зенит» проведет три сбора и на одном запланирован турнир – Зимний кубок РПЛ», – сказал Зырянов.
Ранее сообщалось, что Зимний кубок РПЛ состоится в ОАЭ в конце января-начале февраля 2026 года.
Однако президент лиги Александр Алаев говорил в декабре, что не может подтвердить проведение турнира в 2026 году. По его словам, до Нового года планируют определиться с решением.
