«Зенит» сыграет на Зимнем кубке РПЛ.

Об этом заявил председатель правления клуба Константин Зырянов .

«Зенит» проведет три сбора и на одном запланирован турнир – Зимний кубок РПЛ », – сказал Зырянов.

Ранее сообщалось, что Зимний кубок РПЛ состоится в ОАЭ в конце января-начале февраля 2026 года.

Однако президент лиги Александр Алаев говорил в декабре, что не может подтвердить проведение турнира в 2026 году. По его словам, до Нового года планируют определиться с решением.