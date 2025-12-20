  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зырянов сообщил, что «Зенит» сыграет в Зимнем кубке РПЛ: «Турнир запланирован на одном из сборов»
0

Зырянов сообщил, что «Зенит» сыграет в Зимнем кубке РПЛ: «Турнир запланирован на одном из сборов»

«Зенит» сыграет на Зимнем кубке РПЛ.

«Зенит» сыграет на Зимнем кубке РПЛ.

Об этом заявил председатель правления клуба Константин Зырянов.

«Зенит» проведет три сбора и на одном запланирован турнир – Зимний кубок РПЛ», – сказал Зырянов.

Ранее сообщалось, что Зимний кубок РПЛ состоится в ОАЭ в конце января-начале февраля 2026 года.

Однако президент лиги Александр Алаев говорил в декабре, что не может подтвердить проведение турнира в 2026 году. По его словам, до Нового года планируют определиться с решением.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1695 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoЗенит
logoКонстантин Зырянов
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Козлов ушел за x4 от суммы выкупа из «Зенита», а хотелось за x13 или x15. Он понимал, куда шел. Не думаю, что «Краснодар» его продаст, а аренда нам зачем?»
сегодня, 20:49
Жерсон готов уйти из «Зенита», но клуб занял жесткую позицию и установил высокую цену. Это отпугивает бразильские команды
сегодня, 20:44
«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана (Лукас Педроса)
сегодня, 19:58
Зырянов о «Зените»: «Есть недовольство и игрой, и местом. Постараемся исправиться, потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись»
сегодня, 18:57
Константин Зырянов: «18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита»
сегодня, 18:20
Главные новости
«Интер» не взял ни одного из 6 трофеев в 2025 году. При Киву миланцы уступили на клубном ЧМ и в Суперкубке Италии
18 минут назад
«Наполи» и «Болонья» встретятся в финале Суперкубка Италии 22 декабря
47 минут назад
«Болонья» обыграла «Интер» по пенальти и вышла в финал Суперкубка Италии
50 минут назад
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» проиграл «Болонье», «Наполи» победил «Милан»
51 минуту назад
Алонсо о работе в «Реале»: «Не мне себя оценивать. У нас близкие и доверительные отношения с руководством, требования максимальные, но дорога длинная»
сегодня, 20:59
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Жерсон готов уйти из «Зенита», но клуб занял жесткую позицию и установил высокую цену. Это отпугивает бразильские команды
сегодня, 20:44
Валуев категорически против пива на стадионах: «Спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых, зачем сейчас вдруг должно появиться?»
сегодня, 20:40
Барко стал приоритетной целью «Палмейраса». «Спартак» установил минимальную цену в 15 млн евро
сегодня, 20:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»
сегодня, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. «Ланс» победил «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
5 минут назад
Александр Гришин: «ЦСКА ведет переговоры по Гонду, насколько я знаю. Лусиано мне нравился, когда только приехал в «Зенит», но непонятно, что с ним случилось»
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
8 минут назад
Иммобиле рад голу в серии пенальти с «Интером»: «Я страдал 3,5 месяца, мне нужен был гол. Хотим привезти Суперкубок домой»
9 минут назад
«МЮ» хочет 45 млн евро за Зиркзе. «Рома» предложила аренду без выкупа, но получила отказ
19 минут назад
Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: «Адамов, Акинфеев и Агкацев»
29 минут назад
«Интер» и «Болонья» не забили пять пенальти подряд в послематчевой серии: Барелла и Миранда пробили выше ворот, удары Бастони, Бонни и Моро отразили вратари
35 минут назад
«Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Менхенгладбах благодаря голам Брандта и Байера
35 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье
36 минут назад
Агент Барбоза: «Соболев мог бы найти команду в Турции или Италии. Нападающие такого плана там востребованы. Он может заиграть в средних европейских клубах»
сегодня, 20:59