Во сколько играют Факел – Зенит, ФОНБЕТ Кубок России, 16 ноября, время начала матча

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Факел Футбол

В среду, 16 ноября, сыграют Факел и Зенит в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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