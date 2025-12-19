Агент Барбоза: «Соболев мог бы найти команду в Турции или Италии. Нападающие такого плана там востребованы. Он может заиграть в средних европейских клубах»

Агент Барбоза: Соболев мог бы найти команду в Турции или Италии.

Агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем Александра Соболева в случае ухода из «Зенита ».

«Думаю, Соболев мог бы найти команду в Турции или Италии. Нападающие такого плана там востребованы.

Думаю, он может заиграть в средних европейских клубах, но и в РПЛ он точно не останется без клуба, если вдруг уйдет из «Зенита».

У Соболева уже большой опыт, но, думаю, он останется в чемпионате России», – сказал Барбоза.