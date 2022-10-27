Менди отрицает изнасилование девушки с менструацией: «Она сама согласилась на секс, но я не захотел из-за месячных»
Бенжамен Менди отреагировал на обвинения в изнасиловании девушки с менструацией.
Предполагаемая жертва утверждала, что после посещения клуба уснула дома у игрока и проснулась из-за того, что тот начал насиловать ее.
Во время заседания в Королевском суде Честера футболист «Манчестер Сити» представил заранее подготовленное заявление, в котором сообщил, что отвергает обвинения.
Он отметил, что пара занималась сексом по обоюдному согласию два или три раза и вместе часто посещала клубы.
Менди заявил, что девушка сама напрашивалась к нему домой, и они договорились заняться сексом.
«Но я не захотел этого делать из-за месячных. А на следующее утро я встал и просто отправился на тренировку.
Я ее не насиловал. И она не спала. Она пила и действительно была в состоянии легкого опьянения, но знала, что делала, и сама согласилась заняться со мной сексом», – подчеркнул защитник «горожан».
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