Менди отрицает изнасилование девушки с менструацией: «Она сама согласилась на секс, но я не захотел из-за месячных»

отреагировал на обвинения в изнасиловании девушки с менструацией.

Предполагаемая жертва утверждала, что после посещения клуба уснула дома у игрока и проснулась из-за того, что тот начал насиловать ее.

Во время заседания в Королевском суде Честера футболист представил заранее подготовленное заявление, в котором сообщил, что отвергает обвинения.

Он отметил, что пара занималась сексом по обоюдному согласию два или три раза и вместе часто посещала клубы.

Менди заявил, что девушка сама напрашивалась к нему домой, и они договорились заняться сексом.

«Но я не захотел этого делать из-за месячных. А на следующее утро я встал и просто отправился на тренировку.

Я ее не насиловал. И она не спала. Она пила и действительно была в состоянии легкого опьянения, но знала, что делала, и сама согласилась заняться со мной сексом», – подчеркнул защитник «горожан».