Менди заявил, что одна из обвиняющих его девушек показывала интимные снимки, другая – задирала платье, демонстрируя попу. Секс был по взаимному согласию

Защитник «Манчестер Сити» дал комментарии по поводу выдвинутых обвинений.

Футболист отверг все обвинения в том, что он насиловал женщин, и заявил, что все, что касалось секса, с их стороны имело добровольный характер.

Насчет предполагаемой жертвы, обозначаемой в ходе дела как «Номер 2», Менди пояснил следующее. В октябре 2020 года после вечеринки в баре он вместе с Луи Саа Маттури (его предполагаемым сообщником) пригласил нескольких девушек к себе домой. Одна из них начала снимать ролики в его доме, игрок попросил ее удалить видео, после чего она протянула ему свой смартфон с предложением сделать это самостоятельно.

Менди утверждает, что на экране он увидел фотографию девушки без одежды, после чего она ему сообщила, что есть и другие снимки такого рода. Они договорились удалиться в спальню этажом выше и вместе их посмотреть.

Дверь в спальню, по словам футболиста, закрывается на кодовый замок, однако изнутри ее можно открыть при помощи ручки. «Она могла уйти в любой момент», – сказал Менди и добавил, что девушка согласилась на оральный секс – и только.

«Я в шоке от того, что меня обвиняют в изнасиловании и лишении ее свободы. Секс был по обоюдному согласию. Я не мешал ей уйти», – сообщил игрок.

Касательно «Номер 10», утверждавшей, что была изнасилована Менди и Маттури в прошлом августе, футболист сказал, что все было добровольно и произошло в его кабинете, который запирался на кодовый замок, но изнутри отпирался при помощи ручки.

«Если бы она захотела, то могла бы уйти», – сказал Менди.

Он сказал, что девушка согласилась на оральный секс «и получала удовольствие». После этого у них был секс по взаимному согласию при условии, что она воспользуется контрацептивами. В дальнейшем они обменивались сообщениями в Snapchat, и она прислала ему фотографию таблетки.

Слова «Номер 4», обвинявшей Менди в изнасиловании в июле прошлого года, Менди также отрицает. По его словам, они беседовали и флиртовали, в какой-то момент речь зашла о попе девушки, и предполагаемая жертва приподняла платье, чтобы ее продемонстрировать.

Позже она пришла к Менди домой, когда он был в своем кинозале, он предложил ей «завершить то, что мы начали», имея в виду секс.

«Она сказала, что хотела бы узнать меня получше и начать отношения. Я дал понять, что отношения меня не интересуют, и собрался уйти. Она меня остановила, и мы начали целоваться», – отметил защитник , добавив что затем у них был секс, в котором девушка принимала «охотное участие». Вечером они виделись снова, и она вела себя приветливо.

Менди отрицает изнасилование девушки с менструацией: «Она сама согласилась на секс, но я не захотел из-за месячных»