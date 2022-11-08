Бенжамен Менди: «В тюрьме я осознал очень многое, научился ценить деньги. Впервые я был бережлив»

рассказал о том, как его изменила тюрьма.

Защитник , которого обвиняют в совершении нескольких изнасилований, в понедельник выступил на заседании Королевского суда Честера и дал показания по поводу выдвинутых обвинений.

«Когда я был в тюрьме (Менди был под стражей с августа 2021 года по январь 2022-го – прим. Sports.ru), осознал очень многое. Те вечеринки, которые я устраивал... Внутри меня была боль.

На протяжении всей жизни у меня не было времени для того, чтобы задуматься – что же я делаю. Там [в тюрьме] я был один, сидел целый день. Единственное, что можно делать – думать», – заявил француз.

Он рассказал присяжным, что в тюрьме впервые в жизни занимался чем-то другим, кроме футбола, и зарабатывал деньги, 4 фунта в день, которые тратил в столовой.

«Я впервые был бережлив. Думал: «Мне нужно купить это, но если я это куплю, то не смогу получить вот то». В той жизни, что была у меня до этого, я покупал все что хотел. Так что эта ситуация научила меня ценить деньги.

Мне там было грустно, но в то же время у понял многое о жизни, осознал, каким я был», – добавил Менди.

«Не могу закричать: «Да, я люблю секс». Это было бы странно». Менди рассказал, что ему нравилось «заниматься сексом с разными девушками»

«Знаю, что я не Брэд Питт. После перехода в «Сити» интерес женщин ко мне вырос в 10 раз». Менди об обвинениях в изнасилованиях