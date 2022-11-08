Пике и Шакира договорились об опеке над детьми. Они будут жить с мамой в Майами

Шакира и договорились об опеке над детьми.

В июне 35-летний защитник расстался с колумбийской певицей после 12 лет отношений, причиной стали измены футболиста. У пары двое сыновей – Саша (11 лет) и Милан (9).

После расставания сообщалось, что бывшие партнеры готовы судиться из-за опеки над детьми. Пике хотел, чтобы дети жили с ним в Барселоне, а 45-летняя певица из Колумбии настаивала на том, что мальчики должны жить с ней в Майами.

В понедельник вечером, после более чем 13 часов переговоров, стороны договорились. Саша и Милан будут проживать с Шакирой в США.

Детали соглашения не раскрываются, однако известно, что Пике, который на днях объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры, сможет навещать детей в Майами так часто, как захочет. Расходы будут нести оба родителя.

Цель соглашения очевидна – родители хотят защитить детей, которые подвергаются преследованию со стороны СМИ в Барселоне, у дверей их дома периодически дежурят папарацци.

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